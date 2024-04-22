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За слова о размещении ядерного оружия в стране премьер Польши раскритиковал Дуду
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:22

За слова о размещении ядерного оружия в стране премьер Польши раскритиковал Дуду

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал президента Анджея Дуду за его заявления о готовности разместить ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, передает ТАСС.

Туск выразил желание узнать о мотивах этого заявления и подчеркнул важность тщательной подготовки всех инициатив в области безопасности.

Президент Дуда, в свою очередь, заявил о готовности польских властей разместить ядерные боеголовки на своей территории и уже обсуждал этот вопрос с американскими партнерами.

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