Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал президента Анджея Дуду за его заявления о готовности разместить ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, передает ТАСС.

Туск выразил желание узнать о мотивах этого заявления и подчеркнул важность тщательной подготовки всех инициатив в области безопасности.

Президент Дуда, в свою очередь, заявил о готовности польских властей разместить ядерные боеголовки на своей территории и уже обсуждал этот вопрос с американскими партнерами.