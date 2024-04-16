Специалисты МЧС принимают активные меры по защите Кургана и его окрестностей от последствий паводковых вод. Уровень воды стремительно растет, и ситуацию спасают только берегоукрепительные работы, а также возведение защитных дамб.
На данный момент МЧС сообщило, что в Курганской области уже возведено 17 км защитных насыпей. Ведется работа по укреплению дамб и берегов, в которой ежедневно задействовано до четырех тысяч человек, сообщает ТАСС.
Экстренные службы внимательно следят за состоянием всех объектов гидросооружений и постоянно мониторят уровень воды в водоемах.
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