Специалисты МЧС принимают активные меры по защите Кургана и его окрестностей от последствий паводковых вод. Уровень воды стремительно растет, и ситуацию спасают только берегоукрепительные работы, а также возведение защитных дамб.

На данный момент МЧС сообщило, что в Курганской области уже возведено 17 км защитных насыпей. Ведется работа по укреплению дамб и берегов, в которой ежедневно задействовано до четырех тысяч человек, сообщает ТАСС.

Экстренные службы внимательно следят за состоянием всех объектов гидросооружений и постоянно мониторят уровень воды в водоемах.