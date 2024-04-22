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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:16

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,6 у восточного побережья Тайваня. Эпицентр располагался в 29 км к юго-востоку от города Хуалянь. Очаг залегал на глубине 10 км. По данным на 10 утра по местному времени, информации о пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами отсутствует, сообщает ТАСС.

Ранее Центральное метеорологическое управление Тайваня сообщило о подземных толчках магнитудой 5,5 у восточного побережья острова.

В ночь с воскресенья на понедельник у восточного побережья Тайваня было зафиксировано четыре землетрясения магнитудой от 4,1 до 5,3.

3 апреля на Тайване произошло самое сильное за 25 лет землетрясение силой 7,2 балла в уезде Хуалянь. По последним данным, погибли 16 человек и 1155 получили ранения.

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