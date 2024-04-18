Хотят увидеть выступления известных артистов, любимые фильмы, спектакли и классику для детей, зрители в Донбассе, как и зрители других регионов. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, передает ТАСС.

Особое внимание уделяется работе с детьми и их возвращению к истокам, к русской классике и театру, отметила Наталья Волкова, председатель Донецкого регионального отделения Союза театральных деятелей РФ и генеральный директор – художественный руководитель Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра.