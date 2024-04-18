Хотят увидеть выступления известных артистов, любимые фильмы, спектакли и классику для детей, зрители в Донбассе, как и зрители других регионов. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, передает ТАСС.
Особое внимание уделяется работе с детьми и их возвращению к истокам, к русской классике и театру, отметила Наталья Волкова, председатель Донецкого регионального отделения Союза театральных деятелей РФ и генеральный директор – художественный руководитель Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра.
BYD представила новое поколение доступного седана Qin с гибридной силовой установкой
Новый седан, названный Qin L, будет стоить около 120 тысяч юаней.
Microsoft представила новую нейросеть VASA-1
Microsoft представила новую нейросеть под названием VASA-1, способную создавать реалистичные видеоролики на основе одной фотографии человека. Нейросеть может "оживлять" фотографии, сопровождая их голосовой записью и демонстрируя естественную мимику.
В рамках акции, приуроченной ко Дню донора в России, министр здравоохранения Мурашко сдал кровь
Так прошла акция, направленная на популяризацию донорства в Министерстве здравоохранения. В акцииприняли участие 59 человек, общие запасы крови пополнились на 26 литров.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и другие сотрудники ведомства приняли участие в акции, приуроченной к Национальному дню донора в России. Об этом сообщает ТАСС.
Завершился второй этап возведения систем безопасности на стройплощадке "реактора будущего"
Корпус реактора БРЕСТ-ОД-300 представляет собой металлобетонную конструкцию с металлическими полостями под оборудование первого контура. После завершения монтажа третьего укрупненного блока полости будут заполнены жаростойким бетоном для прочности металлобетонного каркаса.