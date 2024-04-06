8 февраля в Москве депутаты Государственной Думы обсудят ситуацию с паводками и пожарами в различных регионах страны. Особое внимание будет уделено Оренбургской области. Вопрос будет рассмотрен на расширенном заседании нескольких комитетов Нижней палаты. В мероприятии также примет участие МЧС России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее дал поручение провести это заседание.
В Оренбургской области из-за весеннего половодья произошло массовое подтопление жилых домов и объектов инфраструктуры. В нескольких других регионах ситуация с водной обстановкой также может выйти из-под контроля.
"Ситуация с паводками — на особом контроле Государственной думы. Отдельное внимание обстановке в Оренбургской области. В понедельник проведем расширенное заседание комитетов по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды совместно с МЧС России, обсудим ситуацию с паводками и пожарами в регионах нашей страны", — отметил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев .
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