Более 2,2 тыс. кандидатов уже подали заявки на участие в праймериз ЕР

Более 2,2 тыс. кандидатов уже подали заявления на участие в предварительном голосовании "Единой России" для отбора на предстоящие в сентябре региональные выборы. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов, комментарий которого приводит пресс-служба единороссов.Прием заявлений кандидатов на участие в праймериз стартовал 25 марта. "По состоянию на 5 апреля для участия в предварительном голосовании уже подано более 2 200 заявлений", - сказал Перминов.Регистрация избирателей для голосования на праймериз пройдет с 15 апреля по 24 мая, голосование - с 20 по 26 мая. Подведение итогов праймериз запланировано на 29 мая.Перминов также сообщил, что на участие в образовательном проекте высшей партийной школы "ПолитСтарт" подано более 3 600 заявок. "Это в том числе люди, которые пока не приняли для себя окончательное решение об участии в выборах, но хотят понять, что такое политика, попробовать свои силы", - сказал он.В единый день голосования в сентябре планируется проведение 3,5 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов в 82 субъектах РФ. В том числе в 16 регионах пройдут прямые выборы их руководителей, еще в трех регионах глав изберут парламенты - это Ингушетия, Кабардино-Балкария и Крым. В 13 субъектах РФ пройдут выборы в заксобрания. В Хакасии состоятся довыборы в Госдуму по одномандатному округу.