Владельцем взорвавшегося в Москве внедорожника оказался экс-сотрудник СБУ

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, который переехал в Россию до начала специальной военной операции (СВО), оказался владельцем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, в котором произошел взрыв на Коровинском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
По информации собеседника агентства, в настоящее время установлено, что хозяином взорвавшегося автомобиля является бывший сотрудник СБУ. В результате взрыва он получил ранение.
Как сообщил собеседник агентства, взрыв произошел, когда мужчина завел машину. В настоящее время рассматриваются несколько версий произошедшего, включая возможное срабатывание неустановленного взрывного устройства. Также рассматриваются другие возможные причины взрыва.
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