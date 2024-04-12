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Владельцем взорвавшегося в Москве внедорожника оказался экс-сотрудник СБУ
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:00

Владельцем взорвавшегося в Москве внедорожника оказался экс-сотрудник СБУ

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, который переехал в Россию до начала специальной военной операции (СВО), оказался владельцем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, в котором произошел взрыв на Коровинском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

По информации собеседника агентства, в настоящее время установлено, что хозяином взорвавшегося автомобиля является бывший сотрудник СБУ. В результате взрыва он получил ранение.

Как сообщил собеседник агентства, взрыв произошел, когда мужчина завел машину. В настоящее время рассматриваются несколько версий произошедшего, включая возможное срабатывание неустановленного взрывного устройства. Также рассматриваются другие возможные причины взрыва.

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