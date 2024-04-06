Уже в 16-й раз в Москве проходит фестиваль Холи, организованный индийским центром "Сита", президент которого сравнил его с российской Масленицей, сообщает ТАСС.

На фестивале Холи в Москве отметились представители более 70 стран, участвуя в традиционном индийском празднике прихода весны. Гости могли посетить большой базар, посмотреть танцевальные представления в стиле Болливуда и поучаствовать в игре с красками, где нужно подбросить в воздух специальный порошок.