Уже в 16-й раз в Москве проходит фестиваль Холи, организованный индийским центром "Сита", президент которого сравнил его с российской Масленицей, сообщает ТАСС.
На фестивале Холи в Москве отметились представители более 70 стран, участвуя в традиционном индийском празднике прихода весны. Гости могли посетить большой базар, посмотреть танцевальные представления в стиле Болливуда и поучаствовать в игре с красками, где нужно подбросить в воздух специальный порошок.
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