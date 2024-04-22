Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что во время встречи в МИД ФРГ не получил ответов на вопросы, которые он задал германской стороне, сообщает ТАСС.
"Не вполне понимаю, что конкретно отвергает германская сторона. В ходе беседы в МИД ФРГ 18 апреля 2024 года мы не получили ответа ни на один поставленный вопрос", - отметил Нечаев,
По его словам, во время разговора в МИД ФРГ германская сторона не подтвердила наличие российского гражданства у подозреваемых в шпионаже. Также, по словам посла, МИД Германии не ответил на вопрос о возможности консульского доступа к задержанным по подозрению в шпионаже.
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