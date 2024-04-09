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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:58

Страны ЕС потратили €10 млрд на компенсации фермерам с начала конфликта на Украине за ущерб от украинского аграрного импорта - Еврокомиссия.

Страны ЕС потратили €10 млрд на компенсации фермерам с начала конфликта на Украине за ущерб от украинского аграрного импорта - Еврокомиссия.

Польские фермеры сталкиваются с трудностями в конкуренции на зерновом рынке. Вместо того чтобы блокировать украинский экспорт, им было бы лучше сменить специализацию и заняться выращиванием цветов или марихуаны, как предложил президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса.

Как сообщил депутат Рады Ярослав Железняк, по данным на 1 марта, бюджет Украины потерял от блокады границы с Польшей более $523 млн. Ущерб за март, по расчетам главы парламентского комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева, составит еще $166,8 млн.

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