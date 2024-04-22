Минэкономразвития РФ сообщает, что годовая выручка социальных предпринимателей в России превысила 102 млрд рублей. К январю 2024 года зарегистрировано почти 11 тыс. таких предприятий, сообщает ТАСС.
Более 70% социальных предпринимателей — женщины. Больше всего предприятий в отраслях образования, здравоохранения, культуры, спорта и обрабатывающих производств.
В лидерах рейтинга субъектов РФ по итогам реализации поддержки социально ориентированных НКО и социального предпринимательства за 2022 год — Башкирия, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская и Тюменская области, Приморский и Красноярский края.
Социальный бизнес устойчив к кризисам, около 80% компаний развивают бизнес более трех лет.
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