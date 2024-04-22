Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 93,4409
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 99,5797
Превысила 102 млрд рублей годовая выручка социальных предпринимателей в РФ
  1. Главная
  2. Страна
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:05

Превысила 102 млрд рублей годовая выручка социальных предпринимателей в РФ

Минэкономразвития РФ сообщает, что годовая выручка социальных предпринимателей в России превысила 102 млрд рублей. К январю 2024 года зарегистрировано почти 11 тыс. таких предприятий, сообщает ТАСС.

Более 70% социальных предпринимателей — женщины. Больше всего предприятий в отраслях образования, здравоохранения, культуры, спорта и обрабатывающих производств.

В лидерах рейтинга субъектов РФ по итогам реализации поддержки социально ориентированных НКО и социального предпринимательства за 2022 год — Башкирия, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская и Тюменская области, Приморский и Красноярский края.

Социальный бизнес устойчив к кризисам, около 80% компаний развивают бизнес более трех лет.

Мир

Российский бизнес американского оператора гибких офисов

Российский бизнес американского оператора гибких офисов "WeWork" купила сеть "Space 1"

В сделку вошли четыре площадки в Москве общей площадью 18 тыс. кв. метров.

Читать полностью
За слова о размещении ядерного оружия в стране премьер Польши раскритиковал Дуду

За слова о размещении ядерного оружия в стране премьер Польши раскритиковал Дуду

Туск выразил желание узнать о мотивах этого заявления и подчеркнул важность тщательной подготовки всех инициатив в области безопасности.

Читать полностью

Общество

Известный косметолог Садик поделилась секретами сохранения молодости кожи

Известный косметолог Садик поделилась секретами сохранения молодости кожи

Косметолог Сана Садик подчеркнула важность правильного питания, отмечая, что употребление натуральных жиров, таких как сливочное масло, способствует предотвращению обвисания и дряблости кожи.

Читать полностью
Врачи Малышева и Гандельман: сосудосуживающие капли опасны при повышенном давлении

Врачи Малышева и Гандельман: сосудосуживающие капли опасны при повышенном давлении

Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман предупредили о потенциальной опасности использования сосудосуживающих капель для носа у людей с повышенным артериальным давлением.

Читать полностью

Новости