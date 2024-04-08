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Проект закона о добровольном клеймении ювелирных изделий и драгметаллов одобрил кабмин
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:56

Проект закона о добровольном клеймении ювелирных изделий и драгметаллов одобрил кабмин

Правительство Российской Федерации на заседании 5 апреля приняло решение одобрить и внести в Государственную Думу проект федерального закона, который предусматривает добровольный порядок маркировки ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, предназначенных для экспорта из страны.

В сообщении кабинета министров говорится: "Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 121 и 13 Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке". Отмечается, что законопроект был разработан по поручению президента РФ.

Таким образом, маркировка ювелирных изделий, драгоценных камней и металлов, предназначенных для экспорта за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), может стать добровольной. При этом сохранится маркировка товаров двухмерными штрихкодами.

В проекте документа отмечалось, что наличие пробирного клейма РФ на ювелирных изделиях может мешать их продаже за пределами ЕАЭС.

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