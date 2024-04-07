О воздушной тревоге сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля ЦАХАЛ. Тревога объявлена в районе израильского города Эйлат, что на юге Израиля. Ранее сирены воздушной тревоги звучали в регионе только 1 апреля.

Напомним, что очередная горячая фаза затянувшегося конфликта возобновилась 7 октября 2023 года по Израилю ударили ракетами палестинское движение ХАМАС, позже провели наземную операцию и захватили около 200 заложников.