Около 10 млрд рублей на поддержку специальной военной операции (СВО) направили бизнесмены Воронежской области. Средства пошли на закупку необходимого обмундирования и оборудования для бойцов, сообщает ТАСС.

В регионе также создан фонд для приема пожертвований на поддержку вынужденных переселенцев. Средства этого фонда и личные средства бизнесменов направляются на поддержку семей участников СВО, на восстановление подшефных районов Луганской Народной Республики и на помощь вынужденным переселенцам.