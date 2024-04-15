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Роскосмос анонсировал скорое создание пилотируемого корабля нового поколения
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:52

Роскосмос анонсировал скорое создание пилотируемого корабля нового поколения

Роскосмос: создание пилотируемого корабля нового поколения - на завершающей стадии

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