Роскосмос: создание пилотируемого корабля нового поколения - на завершающей стадии
В Париже сообщили, что Нотр-Дам откроет двери в намеченный срок
Мэр Парижа Анн Идальго объявила об осуществлении реставрационных работ в Нотр-Даме в рекордные сроки, подчеркнув темпы и профессионализм инженеров, рабочих и ремесленников.
Депутаты парламента Грузии подрались во время обсуждения законопроекта об иноагентах.
Депутаты парламента Грузии подрались во время обсуждения законопроекта об иноагентах.
Британским туристам было объявлено предупреждение по поездкам в Египет
Официальные ведомства Египта предупредили британских туристов о быстро меняющейся ситуации в стране и призвали быть бдительными, избегать опасных мест и следить за официальными рекомендациями.
Кинофестиваль "Циолковский" пройдет в Калуге с 15 по 16 апреля
Кинофестиваль "Циолковский" пройдет с 12 по 16 апреля. Данное событие приурочено к 90-летию советского космонавта Юрия Гагарина.