Иран сегодня, 13 апреля осуществил своими военно-морскими силами беспрецедентную акцию возмездия против Израиля. Силы иранского Корпуса стражей Исламской революции захватили коммерческое гражданское судно в Ормузском проливе. Об этом официально сообщило иранское государственное агентство IRNA.
Израиль возмущен действиями Ирана и требует международного осуждения. В частности, Исраэль Кац, возглавляющий дипломатическое ведомство просит Европейский союз признать КСИР террористами, а также хочет введения санкций против Ирана, сообщает ТАСС.
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