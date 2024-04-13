Иран сегодня, 13 апреля осуществил своими военно-морскими силами беспрецедентную акцию возмездия против Израиля. Силы иранского Корпуса стражей Исламской революции захватили коммерческое гражданское судно в Ормузском проливе. Об этом официально сообщило иранское государственное агентство IRNA.

Израиль возмущен действиями Ирана и требует международного осуждения. В частности, Исраэль Кац, возглавляющий дипломатическое ведомство просит Европейский союз признать КСИР террористами, а также хочет введения санкций против Ирана, сообщает ТАСС.





