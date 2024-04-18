Иран намекает на то, что будет заниматься развитием не только мирного атома. Угрозы со стороны Израиля его ядерным объектам вынуждают страну принимать меры и развивать атомное направление в военной сфере.

"Угроза со стороны Израиля ядерным объектам Ирана позволяет пересмотреть и отклониться Ирану от заявленной им ядерной доктрины и политики", — заявил командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР).