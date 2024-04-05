Спутник ДЗЗ "Ресурс-П" передал первые снимки

Спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-П" №4, запущенный 31 марта с космодрома Байконур, передал первые снимки. Об этом сообщили в Роскосмосе."5 апреля проведена первая съемка с использованием оптико-электронной аппаратуры высокодетального разрешения "Геотон-Л1" с системой приема и преобразования информации "Сангур-1У", [установленной на спутнике "Ресурс-П" №4]. Первые снимки переданы разработчику спутника и аппаратуры", - говорится в сообщении. Снимок опубликован в официальном Telegram-канале госкорпорации. Отмечается, что "Геотон-Л1" позволяет проводить съемку в панхроматическом и мультиспектральных каналах с пространственным разрешением 70 см на пиксель и полосой захвата до 38 км."Ресурс-П" - серия российских спутников, предназначенных для дистанционного зондирования Земли, а также регионального и локального мониторинга ее поверхности. Они отличаются сверхвысоким пространственным разрешением - меньше метра на пиксель. Аппараты также оборудованы RPC-полиномом (инструментом для повышения точности и ускорения процесса обработки данных) и обладают возможностью стереоскопической съемки для создания трехмерных моделей.Данные, получаемые спутником "Ресурс-П", используются для исследования природных ресурсов, контроля загрязнения и деградации окружающей среды, контроля водоохранных и заповедных районов. Получаемая информация может быть использована в целях развития международного сотрудничества России в области контроля и охраны окружающей среды и решения других актуальных задач дистанционного зондирования Земли.