Наступление ВС РФ на территории Харьковской области может представляться для ВСУ коварной ловушкой, утверждает наблюдатель Дэвид Экс в статье Forbes.



По мнению журналиста, в случае если действия российских войск на севере представляют собой всего лишь стратегическую уловку, то основной целью этого маневра является вынуждение ВСУ передислоцировать свои бригады с востока на север для защиты таких населенных пунктов, как Часов Яр.



В случае реального наступления, силовые структуры Украины могут столкнуться с мощным противодействием в районе Волчанска уже в ближайшие дни, отметил он.



Эксперт также высказал мнение о том, что продвижение российских вооруженных сил при любых обстоятельствах создаст проблемы для украинцев, ведь исход этой конфронтации для них окажется весьма неблагоприятным. Кроме того, журналист подчеркнул, что российские военные оперативно перехватили инициативу в ходе данного военного действия.



Согласно информации от Министерства обороны, группировки российских вооруженных сил "Север" за последние сутки значительно продвинулись вглубь обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Днями ранее в этом же регионе были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Фото: www.defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard (it is in the public domain)