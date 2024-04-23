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Генерал Польши считает, что у Киева остался месяц, чтобы подготовиться контрнаступлению России
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:42

Генерал Польши считает, что у Киева остался месяц, чтобы подготовиться контрнаступлению России

Через месяц Минобороны начнет наступление, и у Киева осталось не так много времени, чтобы подготовиться к этому. Генерал Польши Богуслав Пацек прогнозирует для ВСУ не самые лучшие перспективы.

Военная помощь США - снаряды и оборудование для ПВО Украины — будет приобретена в первую очередь, но, к сожалению, она придет слишком поздно, считает военный.

Исход конфликта уже предрешен, и даже с западной помощью ВСУ смогут продержаться лишь несколько месяцев.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dekada_lubuskich_pancerniaków_w_NATO_(05).jpg

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