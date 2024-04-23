Через месяц Минобороны начнет наступление, и у Киева осталось не так много времени, чтобы подготовиться к этому. Генерал Польши Богуслав Пацек прогнозирует для ВСУ не самые лучшие перспективы.
Военная помощь США - снаряды и оборудование для ПВО Украины — будет приобретена в первую очередь, но, к сожалению, она придет слишком поздно, считает военный.
Исход конфликта уже предрешен, и даже с западной помощью ВСУ смогут продержаться лишь несколько месяцев.
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dekada_lubuskich_pancerniaków_w_NATO_(05).jpg
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