Через месяц Минобороны начнет наступление, и у Киева осталось не так много времени, чтобы подготовиться к этому. Генерал Польши Богуслав Пацек прогнозирует для ВСУ не самые лучшие перспективы.

Военная помощь США - снаряды и оборудование для ПВО Украины — будет приобретена в первую очередь, но, к сожалению, она придет слишком поздно, считает военный.

Исход конфликта уже предрешен, и даже с западной помощью ВСУ смогут продержаться лишь несколько месяцев.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dekada_lubuskich_pancerniaków_w_NATO_(05).jpg