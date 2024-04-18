В долине Сахль эль-Габ на севере провинции Хама БПЛА сирийской армии атаковали позиции боевиков, сообщила газета Al Watan со ссылкой на Минобороны страны, сообщает ТАСС.
Огонь по укрепрайонам бандформирований в провинции Идлиб открыла артиллерия правительственных сил.
"Джебхат ан-Нусры" понесла потери в живой силе и техники и группировка "Туркестанская исламская партия", состоящая из уйгуров.
На севере Сирии стали жертвами вооружённых вылазок боевиков 67 мирных жителей, в том числе 10 детей с начала года.
Требование о сокращении бизнеса в РФ может направить в Raiffeisen Bank Европейский центробанк
Raiffeisen запустил процесс сокращения после начала СВО в 2022 году
Мороженое во имя мира сделали на Капри, где проходит встреча глав МИД G7
Пока неизвестно, заходил ли кто-то из министров отведать это мороженое.
Haval представил интерьер нового H6, который ожидают на российском рынке
Салон модели H6 включает огромный центральный дисплей и новый руль с хромированной рамкой вокруг кнопок.
Врач Денисова выделила картофель как полезный для людей с гипертонией
Врач-диетолог Наталья Денисова рассмотрела полезные продукты для людей с гипертонией, включив картофель в список рекомендуемых. Картофель, богатый калием, снижает давление и обладает мочегонным действием.