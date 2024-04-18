В долине Сахль эль-Габ на севере провинции Хама БПЛА сирийской армии атаковали позиции боевиков, сообщила газета Al Watan со ссылкой на Минобороны страны, сообщает ТАСС.

Огонь по укрепрайонам бандформирований в провинции Идлиб открыла артиллерия правительственных сил.

"Джебхат ан-Нусры" понесла потери в живой силе и техники и группировка "Туркестанская исламская партия", состоящая из уйгуров.

На севере Сирии стали жертвами вооружённых вылазок боевиков 67 мирных жителей, в том числе 10 детей с начала года.