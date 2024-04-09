Древнейший деревянный храм в России — церковь Ризоположения 1485 года из Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника — планируют переместить в музей "Цыпино". Для этого возведут защитный павильон.
Решение о переносе церкви в "Цыпино" было принято после совещания при участии экспертов. Сейчас церковь уже стоит на "островке" на берегу реки Шексны. Это место, откуда начинается пешеходный маршрут вдоль Шексны к озеру Воже.
"Предстоит целая программа по спасению церкви Ризоположения — древнейшего деревянного храма России, собранного без единого гвоздя. …Павильон планируется разместить в историческом месте — на территории филиала Кирилло-Белозерского музея-заповедника — Музейного комплекса "Цыпино"", — привела пресс-служба слова генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.
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