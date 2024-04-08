В Забайкальском крае планируется создать до 37 тыс. новых рабочих мест к 2030 году. Среди планов также — повысить трудоустройство выпускников колледжей до 78% и выпускников вузов до 89%, по федеральному проекту "Профессионалитет". Сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера России Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
На особом контроле будут специалисты по таким востребованным отраслям как горная добыча, энергетика, строительство, сельское хозяйство и транспорт. К подготовке будущих кадров будут привлечены работодатели. Они будут участвовать в мероприятиях по подготовке кадров и профессиональном обучении ищущих работу безработных.
Для трудоизбыточных регионов также предусмотрены дополнительные меры. В комплексе все это позволит трудоустраивать россиян, испытывающих трудности с поиском работы, включая инвалидов и ветеранов боевых действий.
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