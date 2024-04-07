На пост президента Словакии был избран Петер Пеллегрини. Это можно назвать победой сил, выступающих за мир в Европе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поздравляя Пеллегрини с победой на выборах.

"От всего сердца поздравляю Петера Пеллегрини с убедительной победой на выборах президента Словакии. Это большая победа для словацкого народа и для всех тех, кто выступает за мир во всей Европе!" — заявил премьер-министр Венгрии.

Руководство Венгрии не скрывало своей поддержки кандидата на пост главы Словакии, который поддерживает мирное урегулирование украинского конфликта и выступает против помощи оружием украинской армии.

По предварительным данным, у Петера Пеллегрини — 53,12%, у его соперника Ивана Корчока — 46,87% при явке -61,14%.