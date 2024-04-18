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По обвинению в убийствах арестовали заочно трех командиров ВСУ суд в Москве
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:42

По обвинению в убийствах арестовали заочно трех командиров ВСУ суд в Москве

Суд в Москве заочно арестовал трех командиров ВСУ по обвинению в убийствах - пресс-служба.

Мир

Требование о сокращении бизнеса в РФ может направить в Raiffeisen Bank Европейский центробанк

Требование о сокращении бизнеса в РФ может направить в Raiffeisen Bank Европейский центробанк

Raiffeisen запустил процесс сокращения после начала СВО в 2022 году

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Мороженое во имя мира сделали на Капри, где проходит встреча глав МИД G7

Мороженое во имя мира сделали на Капри, где проходит встреча глав МИД G7

Пока неизвестно, заходил ли кто-то из министров отведать это мороженое.

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Общество

Haval представил интерьер нового H6, который ожидают на российском рынке

Haval представил интерьер нового H6, который ожидают на российском рынке

Салон модели H6 включает огромный центральный дисплей и новый руль с хромированной рамкой вокруг кнопок.

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Врач Денисова выделила картофель как полезный для людей с гипертонией

Врач Денисова выделила картофель как полезный для людей с гипертонией

Врач-диетолог Наталья Денисова рассмотрела полезные продукты для людей с гипертонией, включив картофель в список рекомендуемых. Картофель, богатый калием, снижает давление и обладает мочегонным действием.

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