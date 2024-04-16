Сооснователь Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом Дуров сообщил в своем Telegram-канале.

"Интервью с Такером выйдет совсем скоро. Оно будет в видеоформате, что для меня большая редкость", - говорится в сообщении.