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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:40

Сооснователь Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом Дуров сообщил в своем Telegram-канале.

Сооснователь Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом Дуров сообщил в своем Telegram-канале.

"Интервью с Такером выйдет совсем скоро. Оно будет в видеоформате, что для меня большая редкость", - говорится в сообщении.

Мир

По слухам в Android 15 может появиться функция зарядки по NFC

По слухам в Android 15 может появиться функция зарядки по NFC

Слухи о возможном нововведении в Android 15 связанные с функцией зарядки по NFC были раскрыты техноблогером Мишаалом Рахманом. Рахман обнаружил соответствующую технологию в коде бета-версии Android 15 и высказал предположение о её целесообразности, учитывая наличие стандарта Qi на рынке.

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Из горящего здания Копенгагенской фондовой биржи была спасена ценная картина

Из горящего здания Копенгагенской фондовой биржи была спасена ценная картина

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Эксперты высказались о различии цен на отдых в России и Турции

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