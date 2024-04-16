Сооснователь Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом Дуров сообщил в своем Telegram-канале.
"Интервью с Такером выйдет совсем скоро. Оно будет в видеоформате, что для меня большая редкость", - говорится в сообщении.
По слухам в Android 15 может появиться функция зарядки по NFC
Слухи о возможном нововведении в Android 15 связанные с функцией зарядки по NFC были раскрыты техноблогером Мишаалом Рахманом. Рахман обнаружил соответствующую технологию в коде бета-версии Android 15 и высказал предположение о её целесообразности, учитывая наличие стандарта Qi на рынке.
Из горящего здания Копенгагенской фондовой биржи была спасена ценная картина
Художественный шедевр — "С Копенгагенской фондовой биржи" Педера Северина Кройера (1851-1909) — является одним из наиболее известных произведений датского художника. На записях местных телеканалов видно, как полотно осторожно переносят в безопасное место.
Отчет Страхового дома ВСК выделил самый аварийные китайские автомобили
В первом квартале 2024 года в России наблюдается резкий рост аварий с китайскими автомобилями, который составил 48 процентов.
Эксперты высказались о различии цен на отдых в России и Турции
Известно, что отдых в Сочи стоит дороже, чем в Турции, несмотря на то, что качество обслуживания ниже. Туристы предпочитают выбирать Турцию из-за более привлекательных цен.