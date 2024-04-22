Бывший директор нацпарка "Самарская Лука" Александр Губернаторов, обвиняемый в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, полностью оправдан решением Центрального суда Тольятти Самарской области, собщает ТАСС.
Обвинение просило для Губернаторова наказание в виде семи лет лишения свободы и штрафа за то, что, по версии следствия, в 2012–2018 годах он присвоил 10 млн рублей благотворительной помощи на благоустройство нацпарка. Адвокат Нешкова настаивает, что работы выполнены и ущерб не причинен.
Рассмотрение дела Губернаторова длится с 2020 года. Первоначально он был приговорен к пяти годам колонии, но в 2022 году приговор был отменен в кассационной инстанции и дело вернули на пересмотр. Сейчас бывший директор нацпарка находится под подпиской о невыезде. Решение Центрального суда Тольятти в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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