13 мая в Железнодорожном районном суде Красноярска будет рассмотрено ходатайство о замене наказания Олегу Митволю, председателю совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий", осужденному за мошенничество при строительстве метро. К 4,5 года лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) приговорил 14 сентября 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска Митволя, сообщает ТАСС.



Теперь подсудимый хочет заменить лишение свободы на принудительные работы. Приговор по его делу вступил в законную силу в марте 2024 года.

Митволь, арестованный в 2022 году по обвинению в хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске, заключил досудебное соглашение и дело рассмотрено в особом порядке.

Строительство метрополитена в Красноярске началось в 1995 году, но неоднократно приостанавливалось из-за проблем с финансированием. В 2019 году Красноярскому краю выделили 950 млн рублей на корректировку проекта. В августе 2022 года Красноярский край подписал соглашение с ГК "Моспроект-3" о том, что она станет новым подрядчиком строительства метро.