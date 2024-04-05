Пожар произошел в Козельском районе Калужской области на предприятии "Рус-Био". По предварительным данным пострадавших нет. Информацию о ЧП сообщила в сети глава района Елена Слабова,

"В Козельском районе на предприятии "Рус-Био" в деревне Новое Казачье произошло возгорание. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. По предварительным данным пострадавших нет. Обстоятельства и причины выясняются", - написала глава района.

Говоря о вероятной причине возгорания, в Единой дежурно-диспетчерской службе Козельского района, отметили, что баллончики с краской взорвались на предприятии.