Пожар произошел в Козельском районе Калужской области на предприятии "Рус-Био". По предварительным данным пострадавших нет. Информацию о ЧП сообщила в сети глава района Елена Слабова,
"В Козельском районе на предприятии "Рус-Био" в деревне Новое Казачье произошло возгорание. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. По предварительным данным пострадавших нет. Обстоятельства и причины выясняются", - написала глава района.
Говоря о вероятной причине возгорания, в Единой дежурно-диспетчерской службе Козельского района, отметили, что баллончики с краской взорвались на предприятии.
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