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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:35

В Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводков

Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам ввели в Тюменской области. "Принято решение ввести на территории Тюменской области режим чрезвычайной ситуации", - сообщил губернатор региона Александр Моор в своем телеграм-канале.

Мир

Oppo готовится выпустить новый смартфон A3 Pro

Oppo готовится выпустить новый смартфон A3 Pro

Oppo готовит к выпуску новый смартфон A3 Pro, который обладает выдающейся защитой от влаги и пыли с рейтингом IP69, превосходящим уровень Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro.

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Chery и Xiaomi объявили о запуске нового электрического кроссовера iCar V23

Chery и Xiaomi объявили о запуске нового электрического кроссовера iCar V23

Презентация состоится 12 апреля, а выпуск на китайский рынок запланирован на вторую половину текущего года.

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Общество

Ученые выяснили, что интервальное голодание полезно для кишечника

Ученые выяснили, что интервальное голодание полезно для кишечника

Ученые из Среднезападного государственного университета (США) представили результаты исследования, демонстрирующего пользу интервального голодания для здоровья кишечника.

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В

В "Аптекарском огороде" в Москве цветет ядовитый пухляк

В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве расцвел ядовитый пухляк, известный своими ароматными, но опасными цветками, листьями и плодами.

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