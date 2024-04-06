Жизнь Губернатору Андрей Чибиса спасла оперативная доставка его в ближайшую больницу — Апатитско-Кировскую городскую больницу. Там главе Мурманской области немедленно была оказана квалифицированная медпомощь. Политик получил ранения в живот в результате нападения во время встречи с гражданами.
"Губернатора доставили максимально быстро, о конкретном времени не могу говорить, но он практически сразу был поднят в операционную. Операция длилась 1 час 15 минут. Ему спасло жизнь то, что его максимально быстро привезли и сразу же заведующий хирургическим отделением провел операцию", — сказал главный врач Юрий Ширяев.
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