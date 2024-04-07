С марта, после начала половодья, в 10 областях Казахстана региональные власти объявили о 30 чрезвычайных ситуациях местного значения в республике. Об этом сообщила представитель МЧС Динара Нургалиева на брифинге.

"В 10 регионах нашей страны местными администрациями объявлены 30 чрезвычайных ситуаций местного масштаба", - сказала она.

Из воды оперативными службами спасено уже более 72 тыс. человек, из них более 17 тыс. детей. Статистика ведется с начала паводкового сезона - марта месяца.