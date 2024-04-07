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Чрезвычайные ситуации местного масштаба действуют в 10-ти областях Казахстана из-за паводков
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:38

Чрезвычайные ситуации местного масштаба действуют в 10-ти областях Казахстана из-за паводков

С марта, после начала половодья, в 10 областях Казахстана региональные власти объявили о 30 чрезвычайных ситуациях местного значения в республике. Об этом сообщила представитель МЧС Динара Нургалиева на брифинге.

"В 10 регионах нашей страны местными администрациями объявлены 30 чрезвычайных ситуаций местного масштаба", - сказала она.

Из воды оперативными службами спасено уже более 72 тыс. человек, из них более 17 тыс. детей. Статистика ведется с начала паводкового сезона - марта месяца.

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