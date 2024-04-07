С марта, после начала половодья, в 10 областях Казахстана региональные власти объявили о 30 чрезвычайных ситуациях местного значения в республике. Об этом сообщила представитель МЧС Динара Нургалиева на брифинге.
"В 10 регионах нашей страны местными администрациями объявлены 30 чрезвычайных ситуаций местного масштаба", - сказала она.
Из воды оперативными службами спасено уже более 72 тыс. человек, из них более 17 тыс. детей. Статистика ведется с начала паводкового сезона - марта месяца.
В районе Эйлата объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе израильского города Эйлат на побережье Красного моря на юге еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля."Сирены прозвучали в районе Эйлата", - говорится в заявлении.В предыдущий раз армейская пресс-служба сообщала об объявлении воздушной тревоги в Эйлате 1 апреля.
Житель США побил мировой рекорд, выполнив 26 100 приседаний
Житель Иллинойса Тони Пираньо из города Декатур выполнил 26 100 приседаний за 24 часа, чтобы установить новый рекорд Гиннесса и собрать деньги на благотворительность.
Инфицирование ВИЧ может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний даже без симптомов
Люди, инфицированные ВИЧ, могут иметь повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, даже если они не испытывают никаких симптомов, связанных с их инфекцией, согласно последнему исследованию ученых.
Игры дружбы в Екатеринбурге помогут развитию туризма и раскрутке брендов Урала
Для участников Всемирные игры дружбы также планируется разработать также маршруты для туристической и культурной программ.