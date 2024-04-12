В двух селах Томской области из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Под влиянием паводка оказались населенные пункты Вершинино, Батурино, садоводческие товарищества Ягодка и Солнечное, а также деревня Медведка. В настоящее время общая паводковая ситуация в регионе стабильна, и уровни воды не превышают критических отметок.

Режим ЧС был введен для принятия оперативных мер во время паводка. В этих населенных пунктах работают оперативные группы из всех служб и ведомств. В школах открыты пункты временного размещения для жителей.

На данный момент наблюдаются два перелива автодорог. Спасательные службы оперативно эвакуируют людей в случае необходимости.

"Исходя из ситуации, принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в границах Заречного и Спасского сельских поселений. Режим введен для принятия оперативных мер в период прохождения паводковых вод", — сообщил Черноус.