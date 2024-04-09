Выехать на места, чтобы помочь пострадавшим от половодья областям, предложил депутатам от регионов председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на пленарном заседании Нижней палаты.
"Паводковая ситуация очень сложная и тревожная в ряде других регионов. Поэтому обращаюсь к тем, кто еще не выехал в свои избирательные округа: вы можете сделать это незамедлительно, и мы вас поддержим", — сказал Вячеслав Володин.
Нина Останина, Виктор Заварзин и Олег Димов уже находятся в Оренбургской области. Чтобы избежать повторения подобных ситуаций нужно принять меры, для этого важно заслушать их предложения, когда депутаты вернутся из своих регионов.
На контроле профильных комитетов — по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, находится вопрос ликвидации последствий паводков
"Еще раз хочу подчеркнуть: нам важно, чтобы профильные комитеты в такой ситуации не стояли в стороне, делали все для того, чтобы учесть наработки других регионов. Посмотреть, чем мы можем помочь, со своей стороны. И дальше уже перейти к конкретике, потому что там, где есть проблема, ее надо решать", — приводит ТАСС слова спикера Госдумы.
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