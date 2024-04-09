Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.04.2024 : 92,581
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.04.2024 : 100,2236
Председатель Госдумы Володин предложил депутатам выехать в пострадавшие от паводков регионы
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:38

Председатель Госдумы Володин предложил депутатам выехать в пострадавшие от паводков регионы

Выехать на места, чтобы помочь пострадавшим от половодья областям, предложил депутатам от регионов председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на пленарном заседании Нижней палаты.

"Паводковая ситуация очень сложная и тревожная в ряде других регионов. Поэтому обращаюсь к тем, кто еще не выехал в свои избирательные округа: вы можете сделать это незамедлительно, и мы вас поддержим", — сказал Вячеслав Володин.

Нина Останина, Виктор Заварзин и Олег Димов уже находятся в Оренбургской области. Чтобы избежать повторения подобных ситуаций нужно принять меры, для этого важно заслушать их предложения, когда депутаты вернутся из своих регионов.

На контроле профильных комитетов — по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, находится вопрос ликвидации последствий паводков

"Еще раз хочу подчеркнуть: нам важно, чтобы профильные комитеты в такой ситуации не стояли в стороне, делали все для того, чтобы учесть наработки других регионов. Посмотреть, чем мы можем помочь, со своей стороны. И дальше уже перейти к конкретике, потому что там, где есть проблема, ее надо решать", — приводит ТАСС слова спикера Госдумы.

Мир

Малоизвестные туристические направления: что просмотреть в Эль-Кефе

Малоизвестные туристические направления: что просмотреть в Эль-Кефе

Эль-Кеф, расположенный на южном склоне горы Дир в Тунисе, продемонстрирует вам века культурного слияния, которые определяют его уникальную идентичность.

Читать полностью
С начала СВО страны ЕС потратили €10 млрд на компенсацию ущерба от украинского импорта

С начала СВО страны ЕС потратили €10 млрд на компенсацию ущерба от украинского импорта

Страны ЕС потратили €10 млрд на компенсации фермерам с начала конфликта на Украине за ущерб от украинского аграрного импорта - Еврокомиссия.

Читать полностью

Общество

Ученые обнаружили связь между микропластиком в артериальных бляшках и риском инсульта

Ученые обнаружили связь между микропластиком в артериальных бляшках и риском инсульта

В ходе недавнего исследования ученые обнаружили тревожную связь между присутствием микропластиков и нанопластиков в артериальных бляшках и повышенным риском сердечного приступа, инсульта и смертности.

Читать полностью

Суд отказался удовлетворить иск в 1 миллиард рублей с организаторов "голой вечеринки"

Лефортовский суд Москвы отказался взыскать 1 миллиард рублей с организаторов "голой вечеринки". Иск жителя Тюмени Юрия Рябцева остался без положительного ответа. Рябцев подал иск в 1 миллиард рублей, чтобы привлечь таким образом к ответственности организаторов "голой вечеринки", но отметил, что готов отказаться от него, если участникам СВО разрешат приходить в "Мутабор" ( клуб, где проходила вечеринка) на льготной основе.

Читать полностью

Новости