Центральный военный округ направил вторую группу военных инженеров для защиты Тюменской области от паводка. Это решение было принято в ответ на обращение губернатора, сообщает ТАСС.
Первый отряд укрепил более 1,5 км дамбы вдоль реки Ишим в районе города Ишима. Второй отряд прибыл в село Абатское для защиты от паводка населенных пунктов с населением около 70 тыс. человек.
Действия группировки инженерных войск координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге.
Xiaomi начала поставку своего первого электромобиля SU7 раньше запланированного срока
Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюн заявил, что продажи SU7 превысили ожидания в 3-5 раз.
Xiaomi представила портативную колонку Outdoor Bluetooth Speaker Camp Edition, оцененную в $96
Колонка обладает прочным металлическим корпусом и мощной акустикой, достигающей 40 Вт, с возможностью объёмного звучания на 360 градусов.
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Черноусов заявил, что российско-китайский университет МГУ-ППИ готовит высококлассных специалистов
Генеральный консул РФ в Гуанчжоу Александр Черноусов заявил, что российско-китайское высшее учебное заведение МГУ-ППИ стало местом для подготовки высококлассных специалистов в разных областях, а также единой платформой для претворения в жизнь ряда важнейших научных проектов.