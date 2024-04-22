Центральный военный округ направил вторую группу военных инженеров для защиты Тюменской области от паводка. Это решение было принято в ответ на обращение губернатора, сообщает ТАСС.

Первый отряд укрепил более 1,5 км дамбы вдоль реки Ишим в районе города Ишима. Второй отряд прибыл в село Абатское для защиты от паводка населенных пунктов с населением около 70 тыс. человек.

Действия группировки инженерных войск координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге.