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В Тюменской области военные направили дополнительные силы для борьбы с паводком
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:33

В Тюменской области военные направили дополнительные силы для борьбы с паводком

Центральный военный округ направил вторую группу военных инженеров для защиты Тюменской области от паводка. Это решение было принято в ответ на обращение губернатора, сообщает ТАСС.

Первый отряд укрепил более 1,5 км дамбы вдоль реки Ишим в районе города Ишима. Второй отряд прибыл в село Абатское для защиты от паводка населенных пунктов с населением около 70 тыс. человек.

Действия группировки инженерных войск координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге.

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