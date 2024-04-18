Ускорить процесс сокращения бизнеса в России от Raiffeisen Bank International вскоре потребует Европейский центральный банк (ЕЦБ), сообщает ТАСС.
Raiffeisen запустил процесс сокращения после начала СВО в 2022 году. Банк сообщил о своих планах, согласно которым к 2026 году будут сокращены потребительские кредиты и международные платежи из России.
Emirates и flydubai активно работают над вывозом застрявших в связи с потопом туристов из Дубая
Часть рейсов в Дубай отменены из-за последствий стихии. Emirates начала восстанавливать регистрацию пассажиров, но призывает их приезжать в аэропорт только при наличии подтвержденного бронирования, учитывая перегрузку терминалов.
В случае угрозы Израиля ядерным объектам Тегеран пересмотрит политику в ядерной сфере
"Угроза со стороны Израиля ядерным объектам Ирана позволяет пересмотреть и отклониться Ирану от заявленной им ядерной доктрины и политики",
Ученый Богачев предупредил о возможных солнечных вспышках высшего балла X
Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил о потенциальных вспышках высшего балла X на Солнце в ближайшие дни. Он отметил, что накопление энергии наблюдается в южном полушарии Солнца, обращенном к Земле.
Haval представил интерьер нового H6, который ожидают на российском рынке
Салон модели H6 включает огромный центральный дисплей и новый руль с хромированной рамкой вокруг кнопок.