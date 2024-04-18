Ускорить процесс сокращения бизнеса в России от Raiffeisen Bank International вскоре потребует Европейский центральный банк (ЕЦБ), сообщает ТАСС.

Raiffeisen запустил процесс сокращения после начала СВО в 2022 году. Банк сообщил о своих планах, согласно которым к 2026 году будут сокращены потребительские кредиты и международные платежи из России.