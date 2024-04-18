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Требование о сокращении бизнеса в РФ может направить в Raiffeisen Bank Европейский центробанк
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:42

Требование о сокращении бизнеса в РФ может направить в Raiffeisen Bank Европейский центробанк

Ускорить процесс сокращения бизнеса в России от Raiffeisen Bank International вскоре потребует Европейский центральный банк (ЕЦБ), сообщает ТАСС.

Raiffeisen запустил процесс сокращения после начала СВО в 2022 году. Банк сообщил о своих планах, согласно которым к 2026 году будут сокращены потребительские кредиты и международные платежи из России.

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