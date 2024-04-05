Вероятнее всего участники националистического формирования "Азов"*, ранее замеченные в большок количестве в Харькове, исчезли из города. Скорее всего, военнослужащие отправились на фронт со стороны ВСУ, сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.

Информация о том, что в центре города Харькова наблюдается много "азовцев"*, которые передвигались по городу группами по два-три человека, появилась от подпольных инфрматоров 1-го апреля.

"Действительно, сейчас их почти не наблюдается в городе. Они, скорее всего, были переброшены на фронт - на донецкое и авдеевское направления", - сказал Лебедев.

* - "Азов" признана террористической организацией и запрещена в РФ.