Вероятнее всего участники националистического формирования "Азов"*, ранее замеченные в большок количестве в Харькове, исчезли из города. Скорее всего, военнослужащие отправились на фронт со стороны ВСУ, сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.
Информация о том, что в центре города Харькова наблюдается много "азовцев"*, которые передвигались по городу группами по два-три человека, появилась от подпольных инфрматоров 1-го апреля.
"Действительно, сейчас их почти не наблюдается в городе. Они, скорее всего, были переброшены на фронт - на донецкое и авдеевское направления", - сказал Лебедев.
* - "Азов" признана террористической организацией и запрещена в РФ.
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