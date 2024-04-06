Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.04.2024 : 92,4155
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.04.2024 : 100,1259
  1. Главная
  2. Страна
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:25

Рестайлинговую версию Aurus Senat представят на инаугурации президента РФ

Обновленная версия Aurus Senat будет презентована на инаугурации президента РФ. Об этом рассказал журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Конечно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли на церемонии представлен обновленный автомобиль.Ранее Мантуров сообщал, что запустить производство обновленной версии Aurus Senat планируется в мае 2024 года.Aurus - это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Минпромторга РФ. Проект предполагает развитие линейки как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж.

Мир

Олимпийский комитет России выступает на стороне атлетов, которые не приемлют условия МОК

Олимпийский комитет России выступает на стороне атлетов, которые не приемлют условия МОК

Читать полностью
Германия собралась вводить против России новый вид санкций

Германия собралась вводить против России новый вид санкций

Разговоры ведутся по поводу ограничения импорта сырья на основе природного газа.

Читать полностью

Общество

Арендованное жилье в России стало дороже

Арендованное жилье в России стало дороже

Повышение средней расценки составило 16 процентов.

Читать полностью
Путин пожелал президенту Абхазии

Путин пожелал президенту Абхазии "крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности"

Успехов в государственной деятельности, благополучия и "крепкого здоровья, пожелал президенту Абхазии российский лидер.

Читать полностью

Новости