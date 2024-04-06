Рестайлинговую версию Aurus Senat представят на инаугурации президента РФ

Обновленная версия Aurus Senat будет презентована на инаугурации президента РФ. Об этом рассказал журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Конечно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли на церемонии представлен обновленный автомобиль.Ранее Мантуров сообщал, что запустить производство обновленной версии Aurus Senat планируется в мае 2024 года.Aurus - это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Минпромторга РФ. Проект предполагает развитие линейки как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж.
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