Польская прокуратура продлила следствие по авиакатастрофе под Смоленском до конца года

Расследование в отношении трех российских диспетчеров, которые, по мнению польской стороны, могли быть причастны к крушению самолета Ту-154М с президентом Польши Лехом Качиньским на борту 10 ноября 2010 года, будет продолжаться до конца декабря 2024 года, сообщила Национальная прокуратура Польши, сообщает ТАСС.

Расследование ведется в отношении трех российских диспетчеров, работавших в аэропорту "Смоленск - Северный". Польша требует их ареста.

Официальный МИД России не согласен с позицией польской стороны и называет это "доведением ситуации до абсурда".