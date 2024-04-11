Польская прокуратура продлила следствие по авиакатастрофе под Смоленском до конца года

Расследование в отношении трех российских диспетчеров, которые, по мнению польской стороны, могли быть причастны к крушению самолета Ту-154М с президентом Польши Лехом Качиньским на борту 10 ноября 2010 года, будет продолжаться до конца декабря 2024 года, сообщила Национальная прокуратура Польши, сообщает ТАСС.
Расследование ведется в отношении трех российских диспетчеров, работавших в аэропорту "Смоленск - Северный". Польша требует их ареста.
Официальный МИД России не согласен с позицией польской стороны и называет это "доведением ситуации до абсурда".
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Nissan Magnite Facelift скоро появится на рынке Индии с улучшенными функциями
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