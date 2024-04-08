Никто из граждан призывного возраста не сможет избежать мобилизации, так как ВСУ нужны люди. Без солдат помощь от Запада в виде денег и оружия ничего не даст, сказал представитель ВСУ.
"Я призываю украинцев оставить эмоции и не поддаваться на провокации. Мы должны понять, что никому не удастся отсидеться во время мобилизации", — заявил Александр Павлюк, командующий Сухопутными силами Вооруженных сил Украины.
Негативное отношение сложилось среди людей к сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). "Сегодня от них прячутся и позволяют себе их презирать, устраивают травлю и даже драки", — сказал Павлюк. Военный признал, что там не все идеально, и есть проблемы превышения полномочий.
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