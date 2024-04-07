В Подмосковье на платной трассе М-11 загорелся грузовик

Грузовой автомобиль врезался в отбойник и загорелся на трассе М-11 в Московской области, сообщили ТАСС в оперативных службах."В районе 96-го км трассы М-11 грузовик врезался в отбойник и загорелся. Перекрыто движение в обе стороны", - сказал собеседник агентства.На трассе образовалась пробка в обе стороны. В пресс-службе областного главка МЧС РФ агентству подтвердили факт произошедшего. На месте работают пожарные.
В районе Эйлата объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе израильского города Эйлат на побережье Красного моря на юге еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля."Сирены прозвучали в районе Эйлата", - говорится в заявлении.В предыдущий раз армейская пресс-служба сообщала об объявлении воздушной тревоги в Эйлате 1 апреля.
Житель США побил мировой рекорд, выполнив 26 100 приседаний
Житель Иллинойса Тони Пираньо из города Декатур выполнил 26 100 приседаний за 24 часа, чтобы установить новый рекорд Гиннесса и собрать деньги на благотворительность.
Инфицирование ВИЧ может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний даже без симптомов
Люди, инфицированные ВИЧ, могут иметь повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, даже если они не испытывают никаких симптомов, связанных с их инфекцией, согласно последнему исследованию ученых.
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Для участников Всемирные игры дружбы также планируется разработать также маршруты для туристической и культурной программ.