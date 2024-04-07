В Подмосковье на платной трассе М-11 загорелся грузовик

Грузовой автомобиль врезался в отбойник и загорелся на трассе М-11 в Московской области, сообщили ТАСС в оперативных службах."В районе 96-го км трассы М-11 грузовик врезался в отбойник и загорелся. Перекрыто движение в обе стороны", - сказал собеседник агентства.На трассе образовалась пробка в обе стороны. В пресс-службе областного главка МЧС РФ агентству подтвердили факт произошедшего. На месте работают пожарные.