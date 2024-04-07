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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:20

В Подмосковье на платной трассе М-11 загорелся грузовик

Грузовой автомобиль врезался в отбойник и загорелся на трассе М-11 в Московской области, сообщили ТАСС в оперативных службах."В районе 96-го км трассы М-11 грузовик врезался в отбойник и загорелся. Перекрыто движение в обе стороны", - сказал собеседник агентства.На трассе образовалась пробка в обе стороны. В пресс-службе областного главка МЧС РФ агентству подтвердили факт произошедшего. На месте работают пожарные.

Мир

В районе Эйлата объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе израильского города Эйлат на побережье Красного моря на юге еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля."Сирены прозвучали в районе Эйлата", - говорится в заявлении.В предыдущий раз армейская пресс-служба сообщала об объявлении воздушной тревоги в Эйлате 1 апреля.

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Житель США побил мировой рекорд, выполнив 26 100 приседаний

Житель США побил мировой рекорд, выполнив 26 100 приседаний

Житель Иллинойса Тони Пираньо из города Декатур выполнил 26 100 приседаний за 24 часа, чтобы установить новый рекорд Гиннесса и собрать деньги на благотворительность.

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Общество

Инфицирование ВИЧ может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний даже без симптомов

Инфицирование ВИЧ может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний даже без симптомов

Люди, инфицированные ВИЧ, могут иметь повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, даже если они не испытывают никаких симптомов, связанных с их инфекцией, согласно последнему исследованию ученых.

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Игры дружбы в Екатеринбурге помогут развитию туризма и раскрутке брендов Урала

Игры дружбы в Екатеринбурге помогут развитию туризма и раскрутке брендов Урала

Для участников Всемирные игры дружбы также планируется разработать также маршруты для туристической и культурной программ.

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Новости