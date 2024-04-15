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Депутаты парламента Грузии подрались во время обсуждения законопроекта об иноагентах.
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:19

Депутаты парламента Грузии подрались во время обсуждения законопроекта об иноагентах.

Депутаты парламента Грузии подрались во время обсуждения законопроекта об иноагентах.

Мир

В Париже сообщили, что Нотр-Дам откроет двери в намеченный срок

В Париже сообщили, что Нотр-Дам откроет двери в намеченный срок

Мэр Парижа Анн Идальго объявила об осуществлении реставрационных работ в Нотр-Даме в рекордные сроки, подчеркнув темпы и профессионализм инженеров, рабочих и ремесленников.

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Dodge планирует выпустить

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Общество

Врач Мясников высказался о проблеме нехватки магния и назвал содержащие его продукты

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В Домодедово задержан турист из Вьетнама с вином на 3 миллиона рублей

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