Акции израильских банков и компаний, работающих на палестинских территориях, Стратегический инвестиционный фонд Ирландии планирует продать по политическим мотивам. Об этом заявил министр финансов республики.
Всего упоминаются пять банков Израиля: "Апоалим", "Леуми", "Дисконт", "Мизрахи-Тфахот" и "Первый международный банк"), ценные бумаги которых будут проданы. К ним также относится сеть супермаркетов "Рами Леви". Их акции оцениваются примерно в 3 млн евро.
По данным Reuters, общий объем средств у ирландского суверенного фонда составляет 15 млрд евро.
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