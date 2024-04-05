Акции израильских банков и компаний, работающих на палестинских территориях, Стратегический инвестиционный фонд Ирландии планирует продать по политическим мотивам. Об этом заявил министр финансов республики.

Всего упоминаются пять банков Израиля: "Апоалим", "Леуми", "Дисконт", "Мизрахи-Тфахот" и "Первый международный банк"), ценные бумаги которых будут проданы. К ним также относится сеть супермаркетов "Рами Леви". Их акции оцениваются примерно в 3 млн евро.

По данным Reuters, общий объем средств у ирландского суверенного фонда составляет 15 млрд евро.