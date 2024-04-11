Военные возводят дамбу у реки Елшанки для защиты удаленных населенных пунктов Оренбуржья

**Военные инженеры из Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) приступили к строительству дамбы возле реки Елшанки в Оренбургской области, чтобы защитить удаленные населенные пункты от подтопления.**

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Военнослужащие Ясненского ракетного соединения начали работы по оборудованию водоотводной дамбы в районе русла реки Елшанки, чтобы предотвратить подтопление удаленных населенных пунктов Оренбургской области. Сводный инженерный отряд РВСН подготовил около 700 мешков с песком для создания искусственных насыпей", — заявили в ведомстве.

Также было отмечено, что после проведения мониторинга ситуации военные обустраивают сеть водоотводных каналов. Для ликвидации последствий стихийных бедствий широко применяется специальная техника Ясненского ракетного соединения.

Для доставки воды и эвакуации населения, оказавшегося в зоне затопления, используются плавающие транспортеры, моторные лодки, а также крупногабаритная техника повышенной проходимости и автомобильные автоцистерны АЦ-10.

По данным Минобороны РФ, с начала работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации военные инженеры выдали более 30 тысяч литров питьевой воды населению региона. Всего при оказании помощи задействовано более 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники, включая самосвалы, бульдозеры и экскаваторы.

За минувшие сутки военными инженерами РВСН доставлено более 110 тонн гуманитарного груза и перевезено 327 жителей.