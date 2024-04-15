Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.04.2024 : 93,4419
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.04.2024 : 99,7264
  1. Главная
  2. Страна
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:13

Следственный комитет требует назначить домашний арест блогеру и бизнесмену Дмитрию Портнягину

Следственный комитет требует назначить домашний арест блогеру и бизнесмену Дмитрию Портнягину, который подозревается по двум статьям УК РФ, в том числе в неуплате налогов. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы, в который поступило соответствующее ходатайство следователя.

Мир

В Париже сообщили, что Нотр-Дам откроет двери в намеченный срок

В Париже сообщили, что Нотр-Дам откроет двери в намеченный срок

Мэр Парижа Анн Идальго объявила об осуществлении реставрационных работ в Нотр-Даме в рекордные сроки, подчеркнув темпы и профессионализм инженеров, рабочих и ремесленников.

Читать полностью
Депутаты парламента Грузии подрались во время обсуждения законопроекта об иноагентах.

Депутаты парламента Грузии подрались во время обсуждения законопроекта об иноагентах.

Депутаты парламента Грузии подрались во время обсуждения законопроекта об иноагентах.

Читать полностью

Общество

В Домодедово задержан турист из Вьетнама с вином на 3 миллиона рублей

В Домодедово задержан турист из Вьетнама с вином на 3 миллиона рублей

Гражданин Вьетнама был задержан таможенниками в аэропорту Домодедово при попытке ввезти в Россию элитные алкогольные напитки на сумму в почти 3 миллиона рублей.

Читать полностью
Роскосмос анонсировал скорое создание пилотируемого корабля нового поколения

Роскосмос анонсировал скорое создание пилотируемого корабля нового поколения

Роскосмос: создание пилотируемого корабля нового поколения — на завершающей стадии

Читать полностью

Новости