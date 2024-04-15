Следственный комитет требует назначить домашний арест блогеру и бизнесмену Дмитрию Портнягину, который подозревается по двум статьям УК РФ, в том числе в неуплате налогов. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы, в который поступило соответствующее ходатайство следователя.
В Париже сообщили, что Нотр-Дам откроет двери в намеченный срок
Мэр Парижа Анн Идальго объявила об осуществлении реставрационных работ в Нотр-Даме в рекордные сроки, подчеркнув темпы и профессионализм инженеров, рабочих и ремесленников.
Депутаты парламента Грузии подрались во время обсуждения законопроекта об иноагентах.
Депутаты парламента Грузии подрались во время обсуждения законопроекта об иноагентах.
В Домодедово задержан турист из Вьетнама с вином на 3 миллиона рублей
Гражданин Вьетнама был задержан таможенниками в аэропорту Домодедово при попытке ввезти в Россию элитные алкогольные напитки на сумму в почти 3 миллиона рублей.
Роскосмос анонсировал скорое создание пилотируемого корабля нового поколения
Роскосмос: создание пилотируемого корабля нового поколения — на завершающей стадии