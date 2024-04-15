Следственный комитет требует назначить домашний арест блогеру и бизнесмену Дмитрию Портнягину, который подозревается по двум статьям УК РФ, в том числе в неуплате налогов. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы, в который поступило соответствующее ходатайство следователя.