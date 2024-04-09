ВСУ использовали минимум 46 боеприпасов и 15 дронов для обстрелов Белгородской области

За прошедшие сутки украинские войска, по информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, использовали не менее 40 боеприпасов и 15 беспилотных летательных аппаратов (дронов) для обстрелов населенных пунктов региона.
Как сообщил Гладков в своем Telegram-канале, атакам подверглись семь из 21 района Белгородской области. Прилеты снарядов и дронов были зафиксированы в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Грайворонском, Корочанском, Прохоровском и Шебекинском районах.
В результате обстрелов было повреждено около семи домов, инфраструктурный объект и несколько автомобилей. Кроме того, в Валуйском городском округе дроном-камикадзе был атакован следовавший по дороге молоковоз. К счастью, пострадавших нет, однако у транспортного средства повреждена цистерна.
Глава ЦРУ предложил план по прекращению огня между Израилем и Палестиной
Директор ЦРУ Уильям Бернс выдвинул новый план, который должен остановить палестино-израильский вооруженный конфликт. Его слова приводит новостное издание Wall Street Journal.
Израильские военные ликвидировали с воздуха одного из руководящих членов ХАМАС
Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что авиаударом ликвидировала одного из ведущих лиц группировки ХАМАС. Им оказался Хатем Альрамери. Он отвечал за Запуск боевых ракет в центральных лагерях сектора Газа.
Эксперты разъяснили понятие афантазии
В исследовании афантазии, состояния, которое характеризуется отсутствием визуального воображения или внутреннего голоса, эксперты изучили тонкости и различия опытов.
Ученые объяснили, почему Южный океан имеет самый чистый воздух на Земле
Ученые признали, что Южный океан имеет самый чистый воздух на Земле, но причины этого оставались неясными до недавних исследований, которые прояснили этот вопрос.