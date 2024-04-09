ВСУ использовали минимум 46 боеприпасов и 15 дронов для обстрелов Белгородской области

За прошедшие сутки украинские войска, по информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, использовали не менее 40 боеприпасов и 15 беспилотных летательных аппаратов (дронов) для обстрелов населенных пунктов региона.

Как сообщил Гладков в своем Telegram-канале, атакам подверглись семь из 21 района Белгородской области. Прилеты снарядов и дронов были зафиксированы в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Грайворонском, Корочанском, Прохоровском и Шебекинском районах.

В результате обстрелов было повреждено около семи домов, инфраструктурный объект и несколько автомобилей. Кроме того, в Валуйском городском округе дроном-камикадзе был атакован следовавший по дороге молоковоз. К счастью, пострадавших нет, однако у транспортного средства повреждена цистерна.