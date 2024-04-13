Освобождение Первомайского позволяет увеличить дальность давления на украинскую группировку

Российская армия теперь сможет наносить удары по позициям ВСУ сразу с трех направлений, что позволит увеличить дальность ударов российских войск. Такое мнение высказал Игорь Кимаковский, советник главы ДНР.

"После освобождения этого населенного пункта для наших сил открывается дополнительный потенциал, который дает возможность точно поражать позиции и укрепрайоны противника сразу на трех направлениях с гораздо большей дальностью", – передает слова советника главы ДНР ТАСС.

Это также облегчит работу российским войскам на соседних рубежах и упростит логистику доставки войск и грузов на сопредельные территории.

Значимость этого населенного пункта сопоставима с освобожденным ранее от ВСУ селом Водяное в Донецкой народной республике, по мнению Кимаковского.