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Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:11

Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности

Киев и Рига подписали двустороннее соглашение по безопасности, в соответствии с которым Латвия будет ежегодно выделять на военную помощь Украине 0,25% своего ВВП. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи глав государств Инициативы трех морей ("Триморье") в Литве.

"Мы с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом подписали двустороннее соглашение по безопасности между нашими странами", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Текст документа пока не опубликован.

По словам Зеленского, помимо ежегодных взносов на военную помощь Украине в размере 0,25% ВВП, Латвия также берет на себя десятилетние обязательства по поддержке Киева в области киберзащиты, разминирования, беспилотных технологий, а также будет поддерживать вступление Украины в ЕС и НАТО.

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