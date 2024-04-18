Число ДТП с участием электросамокатов в России увеличилось в три раза. однако доля таких аварий в общей структуре аварийности невелика , сообщил ТАСС начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
В 2023 году было 3 100 ДТП с участием самокатов , в которых погибли 43 человека и пострадали 3 177 человек. В 2022 году эти показатели составляли 941, 19 и 976 соответственно, – отметил он.
Из 43 погибших в прошлом году в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности 42 были сами пользователи этих средств. Такие аварии часты в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.
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