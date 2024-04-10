В Кургане призвали жителей части города эвакуироваться из-за угрозы подтопления

Власти Кургана обратились к жителям некоторых районов города с просьбой об эвакуации из-за угрозы подтопления. В частности, это касается микрорайона Смолино, жилого сектора за Кировским мостом и садовых товариществ по обеим сторонам шоссе имени Тюнина.

Администрация города опубликовала соответствующее сообщение в своем телеграм-канале, где призвала жителей указанных территорий принять необходимые меры для обеспечения своей безопасности.