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В Кургане призвали жителей части города эвакуироваться из-за угрозы подтопления
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:05

В Кургане призвали жителей части города эвакуироваться из-за угрозы подтопления

Власти Кургана обратились к жителям некоторых районов города с просьбой об эвакуации из-за угрозы подтопления. В частности, это касается микрорайона Смолино, жилого сектора за Кировским мостом и садовых товариществ по обеим сторонам шоссе имени Тюнина.

Администрация города опубликовала соответствующее сообщение в своем телеграм-канале, где призвала жителей указанных территорий принять необходимые меры для обеспечения своей безопасности.

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